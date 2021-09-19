Сквер в микрорайоне Галанино в Городце открыли после благоустройства за 6,8 млн рублей Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустройство сквера в микрорайоне Галанино в Городце Нижегородской области завершилось. Работы проводились по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", о чём сообщили в районной администрации. А также отметили, что стоимость преображения территория составила 6,8 миллиона рублей.

Сквер расположен на пересечении улиц Доброй, Светлой и Ясной в новом жилом микрорайоне. Теперь там появились площадка для мини-футбола, новые скамейки, уличное освещение и новые зелёные насаждения. В том числе на месте оборудовали дорожки для катания на роликах, самокатах и скейтах, оборудовали каскады турников. Травмобезопасное покрытие уложили в многофункциональном детском городке.

– Это место очень важно для жителей. Это не просто сквер, а площадка для коммуникаций. Здесь встречаются жители микрорайона, общаются, находят свои интересы дети и подростки, – отметил глава Городецкого района Александр Мудров. – На примере микрорайона Галанино мы видим, как проект "Формирование комфортной городской среды" меняет жизнь людей. В настоящий момент мы прорабатываем концепцию дальнейшего развития этого микрорайона. В частности предусмотрено создание новой школы и детского сада. Воплощение этих планов в совокупности с обновлённым сквером гарантирует благополучное развитие территории.

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