Бригады Общественного штаба дважды выезжали на участки голосования по сигналам наблюдателей в Нижнем Новгороде

Мобильные бригады Общественного штаба дважды выезжали на участки голосования в Нижнем Новгороде по сигналам наблюдателей. Второй день выборов депутатов в Госдуму РФ и Заксобрание региона завершился вчера, 18 сентября. Вместе с ним завершился и второй день работы Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 и Центра общественного наблюдения, о чём говорится на сайте региональной общественной палаты.

– За два дня наблюдателями, у которых установлено приложение Ассоциации "Независимый общественный мониторинг", размещено более 2 тысяч сообщений на всероссийской "Карте сообщений", – рассказала пресс-служба ведомства. – В начале дня Общественным штабом были сделаны замечания по устранению замеченных на некоторых участках недостатков, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на избирательных участках. Недостатки были устранены в первые часы работы избирательных комиссий.

В Общественной палате также рассказали о составе мобильных групп: в них вошли юристы и специалисты в области избирательного права.

– По полученной информации направлены запросы в избирательную комиссию Нижегородской области, – резюмировали в ведомстве.

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