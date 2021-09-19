15 домов остались без горячей воды в Нижнем Новгороде 19 сентября

15 домов остались без горячей воды в Нижнем Новгороде сегодня, 19 сентября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Нижегородский район:
С 09:00 до 17:00 горячую воду отключили в домах № 14, 10/3, 8/2, 10, 10/1, 16, 10/6, 10/5, 18, 14/1, 8, 8/1, 10/2, 8/3, 10/4 по улице Казанское шоссе.
Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно. К примеру, свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 15 сентября.
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