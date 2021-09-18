Два человека погибли в ДТП в Дальнеконстантиновском районе 18 сентября. ФОТО: Александр Фунтиков , Мария Гаврилова
Два человека погибли в ДТП в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области сегодня, 18 сентября. Ещё двое пострадали. Информацией о трагедии поделились в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 16:40 18 сентября. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали на место. ДТП случилось на 53 километре автодороги местного значения "Суроватиха – Кстово" в Дальнеконстантиновском районе. Стало известно, что два легковых автомобиля столкнулись в лобовую.
Погибли мужчина и женщина, чьи личности ещё не установлены. Ещё два человека пострадали.
Какие-либо иные данные официальные источники пока не предоставляют, в частности об обстоятельствах и причинах ДТП. Ведётся расследование.
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