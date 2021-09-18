Более 20% составила явка на выборы в Нижегородской области 18 сентября

Более 20% явки на выборы депутатов в Госдуму РФ и Заксобрание региона зарегистрировали в Нижегородской области во второй день голосования, 18 сентября. Данные предоставлены избирательной комиссией региона по состоянию на 15:00.
Явка на выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в общей сложности по Нижегородской области составила 20,89%. Отмечено, что это без учёта тех, кто подавал заявку на электронное голосование.
А явка на выборы депутатов в Законодательное Собрание региона седьмого созыва в целом по области составила 20,44%. Также без учёта электронных заявок.
Свыше 70% избирателей воспользовались электронным голосованием из числа тех, кто подавал заявки. По выборам депутатов Госдумы РФ проголосовали 91 023 избирателя, а по выборам депутатов ЗСНО – 90 718.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!