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Политика18 сентября 2021 20:19

Более 20% составила явка на выборы в Нижегородской области 18 сентября

Данные собраны на момент 15:00
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Более 20% явки на выборы депутатов в Госдуму РФ и Заксобрание региона зарегистрировали в Нижегородской области во второй день голосования, 18 сентября. Данные предоставлены избирательной комиссией региона по состоянию на 15:00.

Явка на выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в общей сложности по Нижегородской области составила 20,89%. Отмечено, что это без учёта тех, кто подавал заявку на электронное голосование.

А явка на выборы депутатов в Законодательное Собрание региона седьмого созыва в целом по области составила 20,44%. Также без учёта электронных заявок.

Свыше 70% избирателей воспользовались электронным голосованием из числа тех, кто подавал заявки. По выборам депутатов Госдумы РФ проголосовали 91 023 избирателя, а по выборам депутатов ЗСНО – 90 718.

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