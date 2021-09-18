Лучших водителей автобуса выбирают в Нижегородской области 18 сентября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Лучших водителей пассажирских автобусов выбирают в Нижегородской области сегодня, 18 сентября, на региональном этапе всероссийского конкурса. Участие приняли водители из муниципальных пассажирских автопредприятий Нижнего Новгорода, Дзержинска, Богородска, Бора и Арзамаса. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Конкурс проходит уже в 27 раз. В 2021 году в нём приняли участие 36 водителей. Критерия отбора победителей следующие: мастерство, стаж работы и безаварийная езда.

– Каждый из участников должен быстро и без ошибок пройти конкурсную дистанцию: змейку вперёд и назад, парковку, проезд по узкому участку, подъезд к остановке и, наконец, остановиться на финише в чётко обозначенном месте, – рассказали подробнее в ведомстве. – За сбитые конусы участник получает штрафные баллы. Конкурс проводится на автобусах большой и средней вместимости, работающих на разных видах топлива.

И.о.замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артём Бафанов подчеркнул, что конкурсные задания во многом повторяют реальные препятствия, встречающиеся на автомобильных дорогах.

– Водитель пассажирского автобуса должен быть готов к любым неожиданностям, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажира, – добавил замминистра.

Три победителя регионального отбора представят Нижегородскую область на всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей пассажирского автобуса, который пройдёт в Санкт-Петербурге уже в понедельник. Все участники, показавшие хороший результат, будут премированы.

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