Дни Бразилии пройдут в Нижнем Новгороде в сентябре 2021 года

Дни Бразилии пройдут в Нижнем Новгороде в сентябре этого года в рамках "Дней культуры Бразилии". Мероприятия будут организованы при поддержке бразильского посольства в России. В них примут участие бразильские деятели культуры. Подробностями об этом поделились в нижегородском областном правительстве.

К примеру, 19 сентября в ГЦСИ "Арсенал" в фестивале новой культуры "Выкса|Арт-овраг" поучаствует художница и звезда мировой сцены из Бразилии Вивиан Каккури. Она расскажет нижегородцам о взаимосвязи музыки и современного визуального искусства. Начало артист-ток с художницей "Музыка – это то, что я делаю" в 16:00. К сведению, Вивиан создавала инсталляции во многих городах мира: городах Бразилии, Детройте, Вене, Хельсинки, Киеве, Венеции, Аккре (Республика Гана), Нью-Мексико, в Южной Индии.

А в 15:00 24 сентября пройдёт онлайн-лекция деятеля культуры из Сан-Паулу Бруно Бартакини на тему "Южная Америка в XIII веке: социально-экологическая лаборатория" в рамках культурного мероприятия "Вазари. Фестиваль текстов об искусстве". Нижегородцам расскажут о культуре доколумбовой цивилизации, а также о её влиянии на современное искусство.

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