Более 145 тысяч тонн мусора обработано на Шуваловской свалке в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 145 тысяч тонн мусора обработано на Шуваловской свалке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрея Бетин проверил ход работ по рекультивации Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода в пятницу, 17 сентября.

Известно, что свалка является одним из самых проблемных объектов накопленного экологического вреда на территории города. По словам Андрея Бетина, ее рекультивация изменит общий вид территории и улучшит экологическую обстановку.

- Что здесь будет, решат сами жители. Возможно, нижегородцы захотят, чтобы здесь появилось общественное пространство, парк или лесопосадка. Важно, чтобы тут никогда больше не было свалки. Возможность ее рекультивации – большое достижение, возможное благодаря национальному проекту «Экология», - сообщил Андрей Бетин.

В настоящий момент на площадке используют более 40 единиц техники, и уже обработали более 145 тысяч тонн свалочных масс на площади два гектара. К подготовительным работам на Шуваловской свалке подрядчик приступил в начале 2021 года.

Контроль за работой осуществляет региональное министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области и ГБУ Нижегородской области «Экология региона».