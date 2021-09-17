Восстановленную после вандализма выставку в Приокском районе

Поврежденную вандалами уличную выставку в Приокском районе восстановили. В скором времени ее переместят на новое место. Об этом сообщает районная администрация.

- Мне горько осознавать, что жители могут себе позволить такое отношение к вещам, которые были сделаны для них. Особенно, когда это касается войны – времени, когда наши бабушки и деды отдавали жизнь за наше будущее. Иначе как бесчувствием это не назовешь. Надеюсь, выставка продолжит работу в нашем районе, потому что большинству приокчан она действительно понравилась, - сообщил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

В районной администрации уточнили, что сейчас решается вопрос о переносе выставки в место, где ей можно будет обеспечить надлежащую охрану. Об открытии выставки на новой площадке сообщат уже позже.

Напомним, неизвестные разгромили фотовыставку в честь Победы в Великой Отечественной войне, размещенную в Приокском районе.

На прикрепленных ниже фотографиях видны масштабы разрушений — на паре секций фотографии сняты и в разорванном виде валяются на земле. В основном это портреты людей. При этом изображения техники и летательных аппаратов пострадали меньше. До них вандалы, вероятно, не успели добраться.