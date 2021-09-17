«Горячие линии» по вопросам пуска тепла заработают с 20 сентября в администрациях районов, УК и теплоснабжающих организаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Работа «горячих линий» организуют в администрациях районов, домоуправляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях, а также в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября.

«Горячая линия» в департаменте жилья будет работать до 1 октября. Прием заявок и консультации населения по вопросам пуска тепла будут осуществляться ежедневно: в будние дни с 8.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 16.00 по телефону: 439-18-24.

Телефоны «горячих линий» администраций районов, ДУКов и ресурсоснабжающих организаций приведены ниже:

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