Иван Носков проверил организацию работы участковых избирательных комиссий

Сегодня в Дзержинске стартовали выборы в Государственную Думу Российской Федерации восьмого созыва, а также в Законодательное Собрание Нижегородской области седьмого созыва. Впервые парламентские выборы проходят в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Работу участковых избирательных комиссий сегодня оценил глава города Дзержинска Иван Носков совместно с начальником УМВД России по городу Дзержинску Дмитрием Постниковым.

Всего в городском округе города Дзержинска 114 избирательных участков. В ходе объезда Иван Носков посетил два из них – № 939, располагающийся на базе средней школы № 3 и насчитывающий 1411 избирателей, и № 944 в школе № 40, где насчитывается 1100 избирателей. Всего на момент визита на обоих участках проголосовали более 50 человек.

«Сегодня на избирательных участках достаточно спокойно, все в штатном режиме, работают наблюдатели от разных партий. Все защитные меры, предписанные Роспотребнадзором и связанные с распространением коронавирусной инфекции, четко исполняются всеми работниками участков. Замечаний на данный момент нет и, надеюсь, не будет и в выходные дни, когда поток избирателей будет более активным», - сказал глава города Иван Носков.

Особое внимание глава города обратил не только на ход голосования, но и на соблюдение на участках эпидемиологической безопасности. На всех избирательных участках каждый избиратель обеспечивается одноразовым комплектом средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) и индивидуальной ручкой. При входе на участок осуществляется бесконтактная термометрия, также организована дезинфекция рук.

Кроме этого, с 18 по 27 сентября на сайте дзержинск-за.рф будет проходить сбор предложений по месту установки стелы «Дзержинск – город трудовой доблести». Оставить свои предложения можно будет также в зданиях школ №№ 3, 12, 13, 14, 17, 37 и 40 в период с 17 по 19 сентября, опустив их в специально отведенные урны.

На протяжении трех дней голосования, 17, 18 и 19 сентября, участковые комиссии будут работать с 8:00 до 20:00. Узнать адрес, по которому вы можете проголосовать, можно на сайте администрации Дзержинска. Также, в случае если вы регистрировались для голосования в режиме онлайн, это можно сделать на портале Госуслуг.