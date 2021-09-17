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Общество17 сентября 2021 18:42

Станцию снеготаяния откроют на набережной Гребного канала в январе 2022 года

Ее строительство планируют завершить до конца года
Екатерина КУРГУЗОВА
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Станцию снеготаяния откроют на набережной Гребного канала в январе 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков на заседании комиссии Гордумы по экологии.

Заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии состоялось сегодня, 17 сентября 2021 года.

Известно, что станцию снеготаяния построят рядом с Нижегородской станицей аэрации. Это связано с тем, что технологически расплавление снега будет происходить за счет естественной теплоты канализационных стоков. Затем расплавленный снег будет поступать на очистные сооружения.

По словам Павла Маркова, ежедневно станция будет перерабатывать 7 тыс. куб. метров в снега. Это позволит перерабатывать за сезон от 300 тыс. куб. метров снега. Одновременно на станции смогут разгружаться три машины.

Руководитель «Нижегородского водоканала» сообщил, что строительство станции идет в соответствии с графиком.

В ходе обсуждения председатель постоянной комиссии Татьяна Гриневичвысказала пожелания, чтобы строительство станции было завершено в срок и с начала 2022 года она приступила к приемке снега.

Профильная комиссия Думы приняла решение направить запрос в администрацию города о наличии транспортных средств для бесперебойной доставки снега на станцию снеготаяния.

При этом депутатов комиссии заинтересовал вопрос: хватит ли городу транспорта для своевременного вывоза снега на станцию снеготаяния? Они направили запрос в администрацию города о наличии транспортных средств для бесперебойной доставки снега на станцию снеготаяния.