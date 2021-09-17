Явка на выборах в Нижегородской области на 15:00 17 сентября составила 8,21%

По данным на 15:00 17 сентября, явка избирателей на выборах в Госдуму в Нижегородской области составила 8,21%. Такие данные озвучила областная избирательная комиссия.

- На выборах депутатов в Госдуму явка по области составила 8, 21%. К этому времени успели проголосовать 198 569 избирателей, - говорится в сообщении. – На выборах в Законодательное собрание Нижегородской области явка составила 7,84%. К 15:00 17 сентября на этих выборах успели проголосовать 188 577 избирателей.

К слову, в этом году избиратели могут проголосовать разными способами. Во-первых, на избирательном участке по месту жительства. Во-вторых, в случае болезни можно проголосовать на дому. В-третьих, можно проголосовать по фактическому месту нахождения. Правда, для этого нужно заранее подать заявление. И, наконец, можно проголосовать дистанционно с помощью электронной системы.