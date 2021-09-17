В Нижнем Новгороде возбудили дело после гибели ребенка в ванной

Следователем следственного отдела по Советскому району г. Нижнего Новгорода СУ СК России по Нижегородской области возбуждено дело после гибели ребенка в ванной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

Дело возбудили по части 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, 15 сентября 2021 года ребенок находился под присмотром 33-летней женщины в квартире одного из домов по улице Бульвар 60 Лет Октября Советского района города Нижнего Новгорода. Она оставила свою годовалую дочь в наполненной водой ванной и вышла не некоторое время. Когда же она вернулась, девочка уже была без признаков жизни. На место трагедии прибыли медики и констатировали смерть малышки.

- С целью установления причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии, - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.