Новая вафельная разметка появилась в центре Нижнего Новгорода

Разметка 1.26 наносится желтым цветом Фото: Мария СОРОКИНА

Новая «вафельная» разметка появилась на пересечении улиц Ковалихинской и Семашко в Нижнем Новгороде. В пятницу, 17 сентября, корреспондент «Комсомолки» побывал на месте событий.

В правилах дорожного движения разметка 1.26 «вафельница» обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных ПДД.

Такая разметка наносится желтым цветом. Она может применяться самостоятельно, либо с предупреждающим знаком 1.35 «Участок перекрестка».

За остановку на такой разметке предусмотрены штрафы.

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