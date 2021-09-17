В Нижнем Новгороде изменится движения транспорта из-за закрытия Нижне-Волжской набережной Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 00.01 до 23.59 18 сентября будет временно приостановлено движение транспорта по Нижне-Волжской набережной на участке дороги от улицы Широкой до Благовещенской площади, на Благовещенской площади и на площади Маркина. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Объезд организуют по прилегающим улицам. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

В департаменте добавили, что в муниципальные маршруты регулярных перевозок также внесут изменения:

- движение автобусного маршрута А-5 будет организовано по улице Ильинской, улице Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут следовать в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- движение автобусных маршрутов А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, межмуниципального автобусного маршрута 304 будет организовано в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- автобусный маршрут А-45 будет следовать в направлении улицы Минина – по улице Горького, площади Свободы, Варварской улице, улице Пискунова, в направлении площади Горького – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице, площади Свободы, улице Горького;

- автобусные маршруты А-71, А-95 поедут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, Варварской улице до остановки «Площадь Минина и Пожарского», в обратном направлении – от остановки «Площадь Минина и Пожарского» по Варварской улице, площади Свободы, улице Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Похвалинскому съезду;

- движение автобусного маршрута Т-87 будет сокращено до остановки «Стрелка». Специалисты отметили, что в целях обеспечения транспортного обслуживания горожан 18 сентября от остановок «Благовещенская площадь» и «Стрелка» будут организованы дополнительные рейсы автобусов по маршрутам.

Работу метро продлят до 1:00.