Олег Лавричев встретился с ректором Университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Шухратом Сирожиддиновым

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 17 сентября 2021 года провел рабочую встречу с ректором Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои Шухратом Сирожиддиновым, прибывшим в Нижний Новгород для участия в международном форуме «ИнтерВолга - 2021».

«Я впервые в Нижнем Новгороде. Мне всегда хотелось побывать на Родине Александра Невского. Благодаря форуму мы побывали в Городце. Это уникальное место, которое можно назвать музеем под открытым небом. За один день можно узнать все величие русского народа и культуру. Создание таких условий для туристов говорит о патриотизме руководства города, которое уделяет большое внимание сохранению и пропаганде своих культурных ценностей», - поделился впечатлениями Шухрат Сирожиддинов.

Как рассказала профессор кафедры международных отношений и мировых политических процессов, и.о. декана Высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Светлана Колобова, принявшая участие во встрече, Нижний Новгород начал работать с Ташкентом в 2017 году в рамках Первого Российско-узбекского образовательного форума «Новые кадры – для новой экономики»: «На первом съезде ректоров и начались активные связи, мы начали разрабатывать различные направления сотрудничества, которые связаны не только с развитием образовательных программ, но и с вопросами социальной практики молодежи, студентов, власти, политики, бизнеса».

«Одной из наиболее актуальных тем является проблема миграционных вопросов, связанных с пребыванием трудовых мигрантов на территории РФ, в том числе и мигрантов из Узбекистана, - сказала Светлана Колобова. - Сегодня утром мы встречались с руководителем узбекской общины. Цифра внушительная – 30 тысяч человек из Узбекистана официально зарегистрировано в Нижнем Новгороде».

«Это очень больная тема для нас. В Узбекистане проживает более 130 народностей, представители которых проживают в горах, в сельской местности. В 90-е годы был тяжелый период для всех постсоветских стран, безработица возросла катастрофически. Все, кто уехал, в основном, оказались в России. За 30 лет нашей независимости вопросы, связанные с мигрантами, были отодвинуты на второй план, что негативно влияет на наш престиж сегодня на мировой арене», - пояснил Шухрат Сирожиддинов.

«Этими людьми, их адаптацией никто не занимался и накопилось очень много проблем от социальных до политических. Есть очень много конкретных случаев, которые очень волнуют нас. И сейчас это обсуждается на уровне руководства стран», - добавил он.

Как отметил Шухрат Сирожиддинов, одним из основных направлений деятельности университета является работа с гражданами Узбекистана за рубежом, поднятия их престижа и пропаганда культуры Узбекистана.

«Мы хотим изменить мнение российской молодежи, показать, что Узбекская культура, которой более трех тысяч лет, это великая культура. У нас есть множество известных мыслителей и поэтов, например Авиценна. Это народ с великим наследием. Те упущения, которые были сделаны предстоит исправлять, в том числе и нашему университету», - сказал он.

В ходе встречи Шухрат Сирожиддинов предложил проработать вопрос об установлении побратимских отношений между Нижним Новгородом и городом Шахрисабз Республики Узбекистан.

По словам Светланы Колобовой, федеральное агентство «Россотрудничество» - активный участник программы БРИКС, готово поддержать проведение «Дней Нижнего Новгорода в Республике Узбекистан» в рамках 800-летия Нижнего Новгорода.

«Центром проведения этих «Дней Нижнего Новгорода» стал бы не «РЦНК», как это происходит традиционно, а университет, чтобы показать, что отделение русского языка работает на молодежь Узбекистана, которая хотела бы изучать русский язык», - предложила она.

В своем ответном слове Олег Лавричев поблагодарил ректора Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои за визит и выразил надежду на продолжение сотрудничества при поддержке городской власти.

«Поддерживаю ваши мысли и идеи, которые вы высказали. Каждую из них отдельно проработаем и определимся по срокам, что и когда мы реализуем. Это даст толчок к дальнейшим отношениям на уровне муниципалитетов», - сказал Олег Лавричев.

«Отрадно, что вас воодушевило посещение Городца и личность Александра Невского, но у нас есть не менее известные земляки. Например, Козьма Минин, родившийся в Балахне. Это человек, поднявший народное ополчение и спасший Москву и всю русскую землю от польских интервентов», - рассказал Олег Лавричев. «Я надеюсь, что у нас будут поводы для встреч и сотрудничества», - добавил он.

Шухрат Сирожиддинов пригласил Председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева посетить Республику Узбекистан с ответным визитом.

Напомним, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поддержал инициативу по созданию на базе Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова межвузовской дискуссионной площадки. Предложение прозвучало на встрече Олега Лавричева с руководством и студентами вуза.