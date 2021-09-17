Строительство станции снеготаяния в Нижегородском районе планируется завершить до конца года

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по экологии на заседании 17 сентября 2021 года ознакомилась с ходом строительства станции снеготаяния в Нижегородском районе.

Генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков сообщил депутатам, что в мае между муниципалитетом и «Нижегородским водоканалам» было заключено инициативное концессионное соглашение на создание и эксплуатацию станции снеготаяния в районе Артемовских лугов сроком на 10 лет. Станция снеготаяния будет построена рядом с Нижегородской станицей аэрации, поскольку технологически расплавление снега будет происходить за счет естественной теплоты канализационных стоков. Затем расплавленный снег будет поступать на очистные сооружения.

Кроме самой станции снеготаяния, планируется строительство административно-бытового корпуса, контрольно-пропускного пункта, блочной комплектной трансформаторной подстанции, трубопроводов и площадки временного хранения снега. Снегоплавильный комплекс возводят на участке площадью 24,1 тыс. кв. метров.

По словам Павла Маркова, производительность станции будет составлять 7 тыс. куб. метров в сутки, что позволит перерабатывать за сезон 300 тыс. куб. метров снега. Одновременно на станции смогут разгружаться три машины.

Руководитель «Нижегородского водоканала» сообщил, что создание объекта идет в соответствии с графиком, строительная площадка подготовлена, и уже завершены земляные работы по устройству котлована под железобетонную камеру.

В ходе обсуждения председатель постоянной комиссии Татьяна Гриневич высказала пожелания, чтобы строительство станции было завершено в срок и с начала 2022 года она приступила к приемке снега.

Профильная комиссия Думы приняла решение направить запрос в администрацию города о наличии транспортных средств для бесперебойной доставки снега на станцию снеготаяния. «Депутатов беспокоит, будут ли проблемы с уборкой снега в Нижнем Новгороде, если зима выдастся такой же снежной, как в прошлом году. В каком количестве закуплена спецтехника и будет ли она покрывать все потребности, чтобы в городе было чисто, и чтобы снег не складировали на обочине дорог, а вывозили на станции снеготаяния?» – отметила Татьяна Гриневич.

Также депутаты запросили уточняющую информацию о планах по строительству станций снеготаяния в Сормовском районе на улице Коминтерна и в Советском района на улице Малиновского.