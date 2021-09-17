В Нижнем Новгороде завершены основные работы почти на всех объектах, ремонтируемых в 2021 году в рамках БКАД

В Нижнем Новгороде завершены основные работы на 28 объектах, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Об этом на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода 17 сентября 2021 года сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Виталий Ковалев. Приемочные комиссии прошли на 10 объектах, по которым подписываются акты приемки.

Виталий Ковалев напомнил, что в рамках реализации нацпроекта заключено 13 муниципальных контрактов на ремонт 31 участка автомобильных дорог общей протяженностью более 36 километров на сумму более 1,035 млрд рублей.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, работы по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части дорог выполнены на 93% от общего объема работ, на тротуарах – на 81%, работы по установке дорожного бортового камня – на 90%, тротуарного бортового камня – на 87%. Общий уровень готовности по всем объектам составляет 81%.

По словам Виталия Ковалева, в настоящее время основные работы выполняются на трех объектах – улице Минина, улице Заломова и Лысогорском съезде, и должны завершиться в сентябре.

Председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович, отметив правильность решения о расширении Лысогорского съезда в процессе ремонта, попросил департамент транспорта и дорожного хозяйства проработать вариант для расширения пропускной способности выезда с Лысогорского съезда на улицу Родионова, приведя в качестве примера решение, реализованное на Казанском шоссе перед Афонино. Как сообщил Виталий Ковалева, в рамках ремонта Казанского шоссе запланировано строительство дополнительной полосы поворота с улицы Родионова на улицу Бринского, которая должна способствовать повышению пропускной способности данного перекрестка.

Отвечая на вопрос Станислава Прокоповича, Виталий Ковалев оценил стоимость работ по ремонту дорог и тротуаров, запланированных в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта в 2022 году, на уровне 1 млрд рублей. По словам директора департамента, аукционы по выбору подрядчиков планируется провести в текущем году.