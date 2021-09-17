Нижегородский водоканал завершил капитальный ремонт магистрального трубопровода на улице Черниговской

Масштабные работы по санации магистрального трубопровода диаметром 600 мм завершены на улице Черниговской. Для проведения капитального ремонта дефектный участок был выведен из эксплуатации, обеспечение жителей водой осуществлялось по специально проложенному временному трубопроводу диаметром 315 мм.

- Важность работ на этой линии трудно переоценить, от нее зависит водоснабжение части Нижегородского района города, - говорит начальник управления водоснабжения АО «Нижегородский водоканал» Алексей Доронин. – На данный момент работы завершены, осталось провести промывку и переключение с временного трубопровода на отремонтированный. Они запланированы на следующую неделю. При этом это только первый этап, работы на магистральном трубопроводе будут продолжены и в следующем году.

Кроме того, на данный момент водоканал проводит ряд значимых перекладок, которые позволят улучшить водоснабжение жителей в других районах города. Так в Канавинском районе на улицах Ухтомского и Путейская прокладываются новые трубопроводы холодного водоснабжения диаметром 315 и 225 мм. Также близятся к завершению работы на улице Декабристов.

- Перекладки производятся без остановки действующих трубопроводов, то есть на протяжении всего времени работ жители обеспечены водой, - говорит начальник Заречного водопроводного участка Илья Бунтиков. – Ограничение водоснабжения планируется только на момент переключения на вновь проложенный трубопровод.

Замена водопроводов позволит гарантировать бесперебойное водоснабжение жителям микрорайона Сортировочный. Всего же за год в этом микрорайоне было переложено и введено в эксплуатацию более 3,5 км сетей.