Освещенную трассу открыли в Дзержинске

16 сентября в лесном массиве микрорайона «Западный» на базе спортивной школы «Магнитная Стрелка» состоялось открытие нового спортивного объекта – освещенной трассы протяженностью 2 км.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, глава города Дзержинска Иван Носков, заместитель председателя городской Думы Александр Парамонов, председатель федерации биатлона Нижегородской области Вадим Полубарьев, а также спортсмены «Магнитной стрелки» и жители Дзержинска.

«За Дзержинск можно порадоваться – здесь появилась первая освещенная трасса. Считаю, это позволит дать старт полноценному развитию в Дзержинске лыжных гонок и биатлона. Надеюсь, здесь вырастут новые чемпионы, которые составят славу российского спорта. Также выделенная для развития спорта территория позволяет установить различные спортивные сооружения и создать дополнительные возможности для занятия некоторыми игровыми видами спорта, сделать спортивную площадку открытого типа с тренажерами. Это очень хорошие перспективы», - подчеркнул Евгений Люлин.

«Вместе со спортсменами и руководством «Магнитной Стрелки» мы проделали очень большой путь от обсуждения проекта освещенной трассы, начавшегося еще в прошлом году, до ее открытия. Но и это только начало. В следующем году планируем начать проектирование роллерной дорожки, затем – строительство стрельбища. В целом же наша задача – поэтапно благоустроить всю территорию и оборудовать здесь полноценный лыжно-биатлонный комплекс с техническими обогреваемыми помещениями для спортсменов. И, конечно, развить в Дзержинске еще один зимний вид спорта – биатлон», - поделился глава города Дзержинска Иван Носков.

В рамках открытия трассы состоялся первый праздничный забег «В ритме бега», в котором приняли участие команды Законодательного Собрания Нижегородской области, городской Думы и Молодежного парламента Дзержинска и администрации города, а также команда руководителей и ведущих спортсменов спортивных учреждений и жителей города.

В рамках открытия трассы состоялся первый праздничный забег

«Зимние виды спорта всегда были очень популярны в Дзержинске – как на профессиональном, так и на любительском уровне. И именно в спортивной школе «Магнитная стрелка» было подготовлено большое количество мастеров спорта в городе Дзержинске, - сказал заместитель председателя городской Думы Александр Парамонов. - Благодаря тесному взаимодействию с Министерством спорта Нижегородской области, Законодательным собранием региона и администрацией Дзержинска мы сегодня не просто открываем освещенную трассу, но и даем старт новому этапу развития «Магнитной Стрелки» и зимнего спорта в целом. И я абсолютно уверен в том, что дальше строительство комплекса у нас будет идти большими шагами».

По словам директора спортивной школы «Магнитная стрелка» Сергея Зыбова, освещенная трасса станет отличным подарком спортсменам школы к началу лыжного сезона. «Долгое время мы довольствовались тем, что у нас было: сами расчищали полянки, укатывали трассы и готовили место для своих тренировок и соревнований. Так как зимой темнеет рано, вечером заниматься было невозможно. Сейчас школа меняется на глазах, благодаря поддержке руководства города и области мы движемся вперед. И надеюсь, когда выпадет снег, мы снова встретимся и проведем еще одни соревнования, уже на лыжах», - сказал он.

Напомним, по поручению главы города проект строительства освещенной лыжной трассы разрабатывала спортивная школа «Магнитная Стрелка». Стоимость работ составила 2,5 млн рублей: 80% было выделено Министерством спорта Нижегородской области, 20% – из городского бюджета.