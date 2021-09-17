Новую школу на 1500 мест построят у ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде Фото:Пресс-служба «Столицы Нижний»

Новую школу на 1500 мест построят у ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Общеобразовательное учреждение появится в районе поселка Дубенки в Приокском районе напротив домов № 13, 13 корпус 1 и 13 корпус 2 в ЖК «Цветы».

По данным на сайте правительства региона, школу построят по концессионному соглашению между областными властями и ООО «Школа Цветы», которую учредило ООО «СберИнфра». Концессионное соглашение подписали 9 сентября 2021 года на 15 лет.

При этом, школу планируют построить за два года с даты заключения соглашения. В ее строительство вложат 2 млрд 039 млн 116 тыс. 279 рублей, из которых 1,86 млрд составит стоимость строительства. Сейчас проект школы еще не разработае, однако, скоро это предстоит сделать концессионеру.

В новой школе будут учиться 575 учеников начальной школы и 925 учеников основной и средней школы. В здании общеобразовательного учреждения появится физкультурно-спортивный блок площадью 1400 кв. м.. Он будет состоять из двух универсальных спортивных залов и одного малого зала для занятий фитнесом и работы спортивных секций.

Также в школе организуют культурно-информационный блок, столовую и медицинскую часть, а также административно-хозяйственный блок. Общая площадь здания составит не менее 24,5 тыс. метров.