Места для новых парковочных мест подберут на набережной Федоровского

Новые парковочные места планируют создать на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий Ковалев в ходе заседания городской Думы 17 сентября.

Как выяснилось, от местных жителей поступает много обращений в связи с тем, что на этой территории нет парковочных мест и все, кто приезжает погулять на набережной, вынуждены оставлять свои автомобили во дворах. В результате дворы оказываются заполнены машинами.

По словам Виталия Ковалева, проблема с парковочными местами на этой локации действительно существует. Авторы не включили парковки в проект благоустройства территории.

- По этой теме уже было два совещания. Потенциально есть два места под дополнительные парковки на этой территории, - сказал он.