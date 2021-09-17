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Общество17 сентября 2021 16:26

Лежачие полицейские установили у школ и детских садов в Нижнем Новгороде

Такое решение поможет обеспечить безопасность на дороге
Екатерина КУРГУЗОВА
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Лежачие полицейские установили общеобразовательной школы, детского сада и школы олимпийского резерва в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, четыре искусственные неровности появились перед нерегулируемым пешеходным переходом в районе школы №74 на лице Березовской. Помимо этого, на переходе установили светофоры. Они мигают желтым светом и предупреждают водителей о пешеходном переходе. Также два лежачих полицейских появились на улице Германа Лопатина около детского сада №439.

Целая систему из пяти таких искусственных неровностей установили на улице Дружаева в районе школы олимпийского резерва – там она была действительно необходима, так как в ней занимается много детей.

- Все искусственные неровности обозначены соответствующими дорожными знаками и разметкой, на подъездах установлены знаки, ограничивающие скорость транспортных средств, - сообщили в департаменте.

По словам специалистов, такое решение поможет обеспечить безопасность юных пешеходов и взрослых участников дорожного движения.