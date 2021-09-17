Наблюдатели не выявили нарушений при голосовании в Нижегородской области на 12.00

Наблюдатели не выявили нарушений при голосовании в Нижегородской области по состоянию на 12.00. Об этом сообщает Общественная палата Нижегородской области.

Наблюдатели на участках активно используют мобильное приложение «nom24.ru» ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Сообщения поступают от наблюдателей, модерируются в нижегородском центре общественного наблюдения и размещаются на российской «Карте сообщений».

Так, уже за первые 4 часа поступило более 400 сообщений от наблюдателей. При этом, фейковых сообщений тоже не поступало.

Напомним, что Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 и Центр общественного наблюдения (ЦОН) штаба начали свою работу в пятницу, 17 сентября в 8.00.

Так, в течение трёх дней голосования вся информация от наблюдателей региональной Общественной палаты будет поступать в Региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами-2021 и Центр общественного наблюдения. Более двух тысяч человек будут следить за ходом голосованияна избирательных участках Нижегородской области.

А также, на территории Нижегородской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32-х районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.