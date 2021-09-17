Готовность транспортной развязки в деревне Ольгино составляет 98%

Работы по строительству транспортной развязки в Ольгино под Нижним Новгородом завершены на 98%. Такое заявление сделал директор нижегородского ГУАД Леонид Самухин в ходе заседания Гордумы 17 сентября.

По его словам, на момент начала строительства развязки пропускная способность участка составляла менее 50 тысяч автомобилей в сутки. Создание нового виадука позволило увеличить пропускную способность до 65 тысяч авто в сутки. Далее Самухин рассказал о том, какие работы уже выполнены .

- Полностью завершено строительство путепровода, выполнены перекладка порядка 45 тысяч метров инженерных коммуникаций, строительство более 3 километров шумозащитных экранов. Возведены 376 метров подпорных стенок. Также проложены новые сети ливневой канализации, выполнено устройство локальных очистных сооружений. Уложено 56,9 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Смонтировано более 3,5 км наружного освещения, - рассказал он.

Докладчик добавил, что на завершающей стадии находятся работы по установке дорожных знаков и нанесению горизонтальной дорожной разметки, благоустройству территории. Подрядная организация приступила к разборке временных технологических дорог, ликвидации строительных площадок и вывозу строительного оборудования. А еще завершаются пусконаладочные работы на пункте транспортной безопасности, расположенном в зоне развязки.

- Ожидаем что на ближайшей неделе в адрес ГУАД поступит обращение от подрядной организации о назначении итоговой проверки данного объекта. Мы планируем с 20 по 27 сентября назначить работу комиссии по определению технической готовности объекта. Далее будет проведена комиссия о приемке в эксплуатацию, - заключил он.

Напомним, подрядчиком на объекте является компания «Жилстрой-НН». По контракту работы должны завершиться в октябре текущего года. Протяженность новой развязки составит 1,5 километра, включая 72-метровую эстакадную часть. Расчетная скорость движения транспорта составит 80 километров в час.