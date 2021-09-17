Движение по борскому мосту будет ограничено с вечера 20 сентября. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Работы по фрезерованию и асфальтировке будут идти в течение 4-7 дней в ночное и дневное время.

Так, отремонтируют не только мост протяженностью 1,6 км, но и 550 метров подходов к нему. Движение автотранспорта в этот период будет осуществляться по другой полосе.

После ремонта проезжей части начнутся работы на всех 17 стыковочных зонах с деформационными швами. Их будут ремонтировать только в ночное время суток с ограничением движения по одной полосе проезжей части. По предварительным данным, продолжительность этих работ составит до 35 дней.

Совмещенный мост через Волгу на дороге Нижний Новгород - Шахунья - Киров (железная дорога в нижнем ярусе, автомобильная двухполосная дорога - в верхнем) был построен в 1965 году. Капитальный ремонт моста проводился в 2007 году.