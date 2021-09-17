Следователи проверят информацию о травмировании ребенка площадке в детсаду Нижнего Новгорода

Доследственная проверка организована по размещенной в сети информации о травмировании ребенка в детском саду Московского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ранее нижегородка с никнеймом idubovkina написала главе региона Глебу Никитину в соцсети, что ее ребенок травмировался во время прогулки в детсаду №355.

- Удар пришёлся на височную часть. Страшно подумать, что могло бы произойти, если удар пришёлся на сантиметр ниже», - написала женщина.

Пострадавшего ребенка увезли на карете скорой помощи. По словам нижегородки, площадка находится в ненормативном состоянии, и заведующая детсадом обращалась в различные инстанции.

Как уточнили в следственном комитете, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В региональной прокуратуре по этому поводу инициировали свою проверку.

- Проведение проверки поручено прокурору Московского района города, которому предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению федерального законодательства. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры. Ход и результаты проверок находятся на контроле прокуратуры.