Бесплатно устанавливать счетчики в многоквартирных домах официально уполномочены пять компаний

«ТНС энерго Нижний Новгород» - гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона уведомляет о старте массовой программы бесплатной замены/установки приборов* учета электроэнергии клиентам компании, проживающим в многоквартирных домах**.

Официально бесплатно устанавливать счетчики уполномочены пять подрядных организаций:

• ООО «Нижегородэнергоучет»

• ПАО «Россети Центр и Приволжье»

• ООО «Оранж Технолоджиз»

• ООО «Энерго-52»

• АО «ЭР-Телеком Холдинг»

ВАЖНО!

Официальные представители уполномоченных подрядчиков имеют при себе удостоверение с фото сотрудника и официальной печатью «ТНС энерго Нижний Новгород», копию доверенности. Документы должны предъявляться по требованию клиента.

Представители подрядных организаций не имеют права взимать плату за установку прибора учета!

Клиентам компании теперь необязательно подавать заявку на замену/установку приборов учета (очно или дистанционно). Заявку можно заполнить и отдать сотруднику компании-подрядчика непосредственно перед установкой прибора учета.

Работы могут проводиться как по ранее поданным заявкам клиентов, так и по реестрам «ТНС энерго Нижний Новгород», которые переданы уполномоченным подрядчикам. В таком случае работы осуществляются без предварительной заявки клиента. Представители официально уполномоченных компаний будут совершать обход многоквартирных домов и предлагать бесплатно заменить/установить прибор учета тем, у кого он нерасчетный, отсутствует, вышел из строя, истек срок его эксплуатации или межповерочный интервал.

Отметим, что клиенты «ТНС энерго Нижний Новгород» по-прежнему могут направить заявку на бесплатную установку счетчика через форму «Написать обращение» https://nn.tns-e.ru/population/feedback/на сайте nn.tns-e.ru или написать заявление непосредственно в Центре обслуживания клиентов.

* - в соответствии с Федеральным законом N 522-ФЗ от 27.12.18 г.

** - с 1 июля 2020 года обязанность по установке электросчетчиков в многоквартирных домах возложена на гарантирующего поставщика электро-энергии, в частном жилом секторе – на сетевые компании.