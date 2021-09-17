Ветеранам Великой Отечественной войны, медикам и работникам соцсферы вручили медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев вручил медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода ветеранам Великой Отечественной войны, медикам, работникам социальной сферы и культуры. Таким образом, всего наградили 41 человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижегородской области.

- Большая честь встречаться с такими выдающимися людьми, живущими с тобой в одном городе, которые посвятили ему многие годы, трудясь в разных сферах. Сегодня у меня есть возможность ещё раз поблагодарить ветеранов, в том числе участников Великой Отечественной войны – Владимира Алексеевича Герасимова и Виталия Никифоровича Мокшина. А также заслуженных врачей, социальных работников и работников культуры, архитекторов, металлургов. Хочу выразить вам искренние слова благодарности за то, что посвятили свою жизнь нашему городу, - сообщил Юрий Шалабаев.

Все награжденные и так имеют большое количество наград, но все они неразрывно связывают свой жизненный путь с Нижним Новгородом и потому считают юбилейную медаль особой. - В моей жизни было много гастролей в разные страны, которые всегда приносили мне большую радость. Но сейчас самой главной радостью для меня является работа в родном Нижнем Новгороде, в который в этот юбилейный год я влюбилась заново, - поделилась заслуженная артистка России, профессор Нижегородской государственной консерватории им. Глинки Татьяна Кошелева.

Медаль имеет диаметр 32 мм, выполнена работа из латуни. На лицевой стороне изображен фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней, справа от нее находится изображение собора Александра Невского, слева - изображение Михайло-Архангельского собора. В верхней части медали по окружности располагается надпись «В память 800-летия Нижнего Новгорода».