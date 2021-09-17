Спортивный центр для людей с инвалидностью планируют строить в Дзержинске в 2022 году

Новый центр для занятий спортом людей с инвалидностью появится в Нижегородской области в ближайшие годы. Такое заявление сделал глава региона Глеб Никитин в ходе прямой линии 16 сентября.

Губернатору поступило видеообращение от чемпионов Паралимпиады-2020 в Токио Андрея Вдовина, Дмитрия Сафронова и Даниила Смирнова.

- Сейчас, после нашего выступления, Дзержинск считается центром паралимпийского движения. Но у нас в городе по-прежнему нет единого центра для занятий спортом людям с инвалидностью. Глеб Сергеевич, когда уже в Дзержинске построят спортивный центр, где люди с ограниченными возможностями смогут заниматься спортом? - спросил у губернатора Андрей Вдовин.

Отвечая на этот вопрос, Никитин в очередной раз поблагодарил спортсменов за их достижения и за те эмоции, что они принесли нижегородцам. Также губернатор напомнил, что данный вопрос поднимался во время его визита в город химиков.

- Решить эту проблему — дело чести. Проект разработан. Мы планируем его реализовать через концессионные соглашения, и концессионная инициатива уже подана. Сейчас ведется отработка замечаний. Я думаю, что есть все основания полагать, что уже в следующем году приступим к созданию такого центра, - сказал он.

Помимо этого губернатор сообщил, что вопрос строительства ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде тоже будет решаться в 2022 году.