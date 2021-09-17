Председатель городской Думы Олег Лавричев наградил победителей краеведческого конкурса «Родная земля»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 16 сентября 2021 года принял участие в церемонии награждения победителей регионального краеведческого конкурса творческих работ «Родная земля».

В мероприятии приняли участие руководитель проектов в АНО «Центр развития и поддержки социальных инициатив «Родная земля», член Общественной палаты Нижегородской области Оксана Склярова, руководитель развития туризма в АНО «Управляющая Компания Саровско – Дивеевский кластер», представитель Российского Союза Туриндустрии на территории Нижегородской области, вице – президент Нижегородской Туристской Лиги Ольга Чикарова, заведующая Литературным музеем, филиалом Государственного ордена Почета музея А.М. Горького Елена Агафонова, директор филиала НГИАМЗ «Технический музей» Вячеслав Хуртин, научные сотрудники Центра краеведческих исследований ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Победителем конкурса в номинации «Живи, Отчизна, процветай, гордись героями град Нижний», приуроченной к 800-летию Нижнего Новгорода, стала Алена Левашова из Ветлуги. В формате ВКС школьница рассказала, что ее работа «Ленинградские дети на Ветлужской земле» посвящена биографии Почетного ветерана Нижнего Новгорода Натальи Юрьевны Курепиной, которая стала почетным гостем мероприятия.

«Вместе с моим научным руководителем мы обратились к Наталье Юрьевне с просьбой ответить на вопросы. Она рассказала нам о своей семье, ленинградском детстве в блокаду и о своей работе в Горьком. Наталья Юрьевна, работая архитектором, принимала непосредственное участие в проектировании Бульвара Юбилейный, создании проспекта Кораблестроителей, площади Героев. По ее эскизам и объемно-планировочным решениям были выполнены комплекс Дома пионеров на улице Коминтерна, комплекс кинотеатра «Буревестник». Она была одним из основателей «Парка Победы», - рассказала восьмиклассница.

«Региональный краеведческий конкурс творческих работ «Родная земля» является частью образовательного проекта «Родной край – моя школа воспитания», основная идея которого состоит в активизации и популяризации изучения историко - культурного наследия Нижегородского края», - рассказала Оксана Склярова. - Творческое соревнование, посвященное изучению истории Нижегородского края, проходило в трех возрастных категориях по трем номинациям. Всего к участию в конкурсе было представлено более 300 работ из разных районов Нижегородской области».

На конкурс было подано более 300 работ из разных районов Нижегородской области

Олег Лавричев вручил победителям конкурса благодарственные письма городской Думы Нижнего Новгорода.

«Очень благодарен педагогам и родителям, которые стимулируют наших ребят активно участвовать в этом конкурсе, потому что родная земля - это не только пространство, территория. Прежде всего, это история, культура, традиции, литературные и художественные произведения, музыка. Все то, что объединяет людей в одну общность и питает каждого из нас, кто считает себя патриотом своего Отечества. Я очень рад, что в рамках этого конкурса у ребят появилась возможность размышлять на тему родной земли», - резюмировал Олег Лавричев.

«Подводя итоги конкурса, хотелось бы пожелать всем успехов на этом поприще. Еще больше стараться узнавать историю родного края, активно заниматься краеведением. Очень много книг вышло к 800-летию Нижнего Новгорода и я вам рекомендую еще больше погружаться в историю нашей малой Родины. И постараться своим трудом в школе сформировать такое отношение к жизни, которое позволит добиваться успехов во славу своей Родины, земли и оставить на ней свой след», - напутствовал ребят Олег Лавричев.

Конкурс «Родная земля» является частью образовательного проекта «Родной край – моя школа воспитания»

Справка:

Региональный краеведческий конкурс творческих работ «Родная земля», организатором которого выступает АНО «Центр поддержки и развития социальных инициатив «Родная земля», проводится второй год подряд.

Основной целью конкурса является воспитание патриотизма и гражданственности у детей и молодежи Нижегородской области посредством развития исследовательской деятельности в области краеведения.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: от 7 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет в трех номинациях: «Наследие родной земли», «Национальная память моих предков» и «Живи Отчизна, процветай, гордись героями град Нижний».