Улица Героя Советского Союза Аристархова появится в Нижнем Новгороде

Улица имени Героя Советского Союза Дмитрия Аврамовича Аристархова появится в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий 16 сентября 2021 года.

Нижегородская областная общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов обратилась в Комитет с предложением об увековечивании памяти Героя Советского Союза Дмитрия Аврамовича Аристархова в форме присвоения его имени одной из улиц города. В частности, в честь участника Великой Отечественной войны предложено назвать строящуюся улицу в ЖК «Зенит-2» в Советском районе.

Сопредседатель Комитета по увековечению памяти, Председатель городской Думы Олег Лавричев напомнил, что Дмитрий Аврамович прошел всю войну, с августа 1941 года до Победы, участвовал в обороне Кавказа, в боях на Курской дуге, в освобождении Украины и Белоруссии, взятии городов Германии, штурме Берлина.

«Имя Дмитрия Аврамовича широко известно всем нижегородцам. Более 45 лет он активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи, почти 15 лет возглавлял областной штаб военно-спортивной игры «Орленок». Ему присвоены высокие звания Почетного гражданина города Нижнего Новгорода, Нижегородской области и Республики Украина, его имя занесено в Книгу народной Славы республики Беларусь», – подчеркнул Олег Лавричев.

Члены Комитета единогласно поддержали данную инициативу и приняли решение направить соответствующее обращение в городскую комиссию по наименованию и переименованию площадей, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Нижнего Новгорода.

Также на заседании Комитета была рассмотрена инициатива Совета общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов города Нижнего Новгорода об увековечении памяти главного маршала авиации СССР Александра Евгеньевича Голованова.

Как рассказал член Общественной палаты Нижегородской области Геннадий Суворов, Александр Евгеньевич Голованов – единственный уроженец Нижнего Новгорода, который в годы Великой Отечественной войны достиг звания главного маршала авиации. «Он был командующим авиации дальнего действия, которая являлась отдельным видом войск и напрямую подчинялась Ставке Верховного Главнокомандования. Авиация дальнего действия были создана по инициативе и при непосредственном руководстве Александра Евгеньевича. Это был мощный стратегический кулак, который использовался Ставкой для нанесения ударов по самым важным объектам, находившимся за тысячи километров от фронтов боевых действий. Более 600 подразделений авиации носили звание гвардейских – это очень о многом говорит», – отметил Геннадий Суворов.

Мемориальную табличку предлагается установить на бывшем здании школы для взрослых им. Я.М. Свердлова по адресу переулок Чернопрудский, д.2/ул. Ошарская, д.1, где в 1923-1925 годы учился выдающийся нижегородец.