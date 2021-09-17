Сотрудники нижегородского УФАС усмотрели два нарушения в действиях ООО «Сладкая жизнь плюс»

Признаки координации экономической деятельности торговых сетей выявили в действиях компании ООО «Сладкая жизнь плюс» в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

- Как установило Нижегородское УФАС, ООО «Сладкая жизнь плюс» контролирует цены и условия поставки товаров в магазины «Авокадо» и «Малинка» в 11 регионах страны. При этом магазины являются самостоятельными субъектами предпринимательской деятельности, - говорится в сообщении.

То есть, компания, не имеющая торговой сети, координировала деятельность самостоятельных организаций. Так, у обозначенных магазинов, с которыми работала компания, был ограничен выбор поставщиков. Кроме того, «Сладкая жизнь» устанавливала фиксированные цены на продукты, в том числе, жизненно важные. Это не позволяло продать их дешевле.

Специалисты антимонопольной службы усмотрели в этом нарушение закона «О защите конкуренции», а также нарушения административного кодекса по статье «Координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, недопустимая в соответствии с антимонопольным законодательством РФ». Таким образом, компании грозит штраф от 1 до 5 млн рублей.