Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 11:29

Сотрудники нижегородского УФАС усмотрели два нарушения в действиях ООО «Сладкая жизнь плюс»

Компания контролировала цены магазинов «Авокадо» и «Малинка»
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Признаки координации экономической деятельности торговых сетей выявили в действиях компании ООО «Сладкая жизнь плюс» в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

- Как установило Нижегородское УФАС, ООО «Сладкая жизнь плюс» контролирует цены и условия поставки товаров в магазины «Авокадо» и «Малинка» в 11 регионах страны. При этом магазины являются самостоятельными субъектами предпринимательской деятельности, - говорится в сообщении.

То есть, компания, не имеющая торговой сети, координировала деятельность самостоятельных организаций. Так, у обозначенных магазинов, с которыми работала компания, был ограничен выбор поставщиков. Кроме того, «Сладкая жизнь» устанавливала фиксированные цены на продукты, в том числе, жизненно важные. Это не позволяло продать их дешевле.

Специалисты антимонопольной службы усмотрели в этом нарушение закона «О защите конкуренции», а также нарушения административного кодекса по статье «Координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, недопустимая в соответствии с антимонопольным законодательством РФ». Таким образом, компании грозит штраф от 1 до 5 млн рублей.