Центр общественного наблюдения за голосованием начал свою работу

Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами-2021 и Центр общественного наблюдения (ЦОН) штаба начали свою работу в пятницу, 17 сентября в 8.00. Об этом сообщает Общественная палата Нижегородской области.

Так, течение трёх дней голосования вся информация от наблюдателей региональной Общественной палаты будет поступать в Региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами-2021 и Центр общественного наблюдения. Более двух тысяч человек будут следить за ходом голосованияна избирательных участках Нижегородской области.

- В настоящее время всё проходит в штатном режиме. Наблюдатели приступили к работе на избирательных участках и в Центре общественного наблюдения, который будет работать круглосуточно до 8.00 20 сентября. В Центре есть возможность наблюдения сразу на восьми экранах, на каждом из которых идёт трансляция с шести участков. Кроме того, в зале оборудованы рабочие места для представителей партий, СМИ, общественных организаций и активных граждан, где они могут наблюдать за конкретными участками по своему выбору. Также созданы рабочие места для наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования, - рассказал руководитель ЦОН Михаил Орлов.

Напомним, что все избирательные участки в Нижегородской области приступили к работе в штатном режиме. Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

Так, голосование пройдет в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября.