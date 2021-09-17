В Арзамасе завершается благоустройство двух школьных стадионов Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Арзамасе завершается благоустройство двух школьных стадионов в рамках проекта «Вам решать». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов с рабочей комиссией побывал в школах №№10 и 12 и оценил ход строительства.

- Во многих арзамасских школах сложились сильные спортивные традиции. И насколько это важно для жителей, подтверждают они сами, голосуя за пришкольные площадки. Я сегодня оценил стадионы с точки зрения благоустройства и безопасности. Важная задача для каждой школы – привести площадки в нормативное состояние в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, - отметил Дмитрий Краснов.

Строительные работы на стадионе у школы №10 по плану завершат к концу сентября. Сейчас здесь идет третий этап благоустройства стадиона. В ближайшее время появятся ограждения футбольной и волейбольной площадок, специальных снарядов для полосы препятствий, сектора для прыжков в длину, подготовку нового основания для зоны с турниками.

Всего за три года в проект вложили около 7,6 млн рублей. На стадионе школы №12, где недавно начали все обновлять, уже появились беговые дорожки и покрытие для футбольного поля, а скоро установят турники и детские игровые элементы.

В 2021 году из девяти проектов на территории Арзамаса, прошедших конкурсный отбор, четыре связаны с благоустройством спортивных площадок на территории школ №№10, 12, 2 и лицея.

- Очень показательно, что наиболее активную поддержку в перечне арзамасских проектов получило благоустройство школьных площадок. Люди сами выбирают, каких объектов им не хватает в своем городе. Благодаря проекту инициативного бюджетирования за три года мы получили возможность обновить шесть школьных стадионов. Курс на благоустройство пришкольных площадок продолжим и в следующем году», - сказал мэр Арзамаса Александр Щелоков.