Горячую воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода

Горячую воду отключат в двух районах Нижнего Новгорода в пятницу, 17 сентября. Об этом сообщили в Управлении ГО ЧС по Нижнему Новгороду.

Предусмотрены следующие отключения:

- с 9:00 до 15:00 отключено горячее водоснабжение в доме №5 на улице Менделеева в Ленинском районе и в доме №101 по улице Березовской в Московском районе.

Отмечается, что отключения воды носят временный характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!