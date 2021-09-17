Горячую воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода

Горячую воду отключат в двух районах Нижнего Новгорода в пятницу, 17 сентября. Об этом сообщили в Управлении ГО ЧС по Нижнему Новгороду.
Предусмотрены следующие отключения:
- с 9:00 до 15:00 отключено горячее водоснабжение в доме №5 на улице Менделеева в Ленинском районе и в доме №101 по улице Березовской в Московском районе.
Отмечается, что отключения воды носят временный характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.
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