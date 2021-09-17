Все избирательные участки в Нижегородской области открылись в штатном режиме

Все избирательные участки в Нижегородской области приступили к работе в штатном режиме. Об этом сообщили в избирательной комиссии Нижегородской области.

Так, голосование пройдет в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября.

На территории Нижегородской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32-х районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.

В организации голосования в Нижегородской области задействовано более 21 тысячи членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса.

В Нижегородской области 17 сентября открыли 2 161 избирательный участок, который будет работать с 8:00 до 20:00 все три дня голосования.

- Все участки готовы к работе с избирателями. Помещения для голосования готовы принять избирателей, проведены обследования, приняты меры по обеспечению безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической безопасности граждан, — заявила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

При этом Избирательная комиссия Нижегородской области предприняла все меры по обеспечению безопасных санитарно-эпидемиологических условий в помещениях для голосования:

− каждый избиратель будет обеспечен одноразовым комплектом СИЗ (маска, перчатка) и индивидуальная ручка;

− при входе на участок будет осуществлен замер температуры тела бесконтактным термометром, а также будут организованы места для дезинфекции рук с использованием дезинфицирующих растворов;

− будет осуществляться ежедневная уборка помещений и обработка поверхностей с применением дезинфицирующих средств;

− также и организаторы выборов будут обеспечены СИЗ (масками и перчатками одноразовыми), с периодичностью смены масок и перчаток каждые 3 часа, халатами - смена каждые 4 часа и защитными пластиковыми экранами для лица.