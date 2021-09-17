Северные районы Нижегородской области будут газифицированы к 2025 году

Всего по области по программе догазификации домовладений планируется подключить к газу более 45 тысяч домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северные районы Нижегородской области планируется газифицировать к 2025 году. Газ проведут в 3529 домовладений и 21 котельную, сообщил губернатор региона Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.

В частности, голубое топливо станет доступно жителям населенных пунктов Варнавинского, Ветлужского, Шарангского, Тонкинского, Тоншаевского района и г.о.г. Шухунья. Для этого построят газопровод протяженностью 30 километров, газораспределительную станцию и межпоселковые газопроводы общей протяженностью 186 километров.

Как рассказал Глеб Никитин, всего по области по программе догазификации домовладений планируется подключить к газу более 45 тысяч домов.

- Станет возможной догазификация домов в тех населенных пунктах, которые уже газифицированы, но по каким-то причинам газ до всех жителей не доведен. Чтобы попасть в эту программу, нужно оставить заявку, - пояснил глава региона.

Подать заявку на газификацию нижегородцы могут на сайте госуслуг, на портале единого оператора газификации: или на официальном сайте ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»: