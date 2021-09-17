Неосторожный маневр бензовоза привел к смертельному ДТП на кировской трассе

Бензовоз и УАЗик столкнулись на кировской трасе в Краснобаковском районе 16 сентября, погибла женщина. Авария произошла около 15:45 на 149 километре трассы Нижний Новгород – Киров, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

- При выполнении обгона водитель бензовоза не выдержал боковой интервал и вытолкнул автомобиль УАЗ с дороги, в результате чего он улетел в кювет и перевернулся, - рассказали в правоохранительных органах.

В результате погибла женщина, которая ехала на пассажирском сидении отечественного внедорожника. Водитель УАЗа доставлен в больницу.

- Обстоятельства произошедшего уточняются, - подчеркнули в полиции.

Напомним, ночью 15 сентября на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде компания молодежи на БМВ устроила аварию, в которой пострадали четыре человека.