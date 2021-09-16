Нижегородские конькобежцы завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях

Нижегородские конькобежцы завоевали 12 медалей разного достоинства на Всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Так, команда Нижегородской области, в составе воспитанников МБУ СШ Сормово» им.Ю.П. Круглова, завоевала 3 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «На призы конькобежного центра «Коломна».

Победители и призеры соревнований:

Ирина Сальникова – золото (3000м), серебро (1500м) (среди юниорок);

Ольга Марголина – золото (3000м), серебро (1500м), серебро (1000м), бронза (500м); (среди девушек 16-17 лет)

Олеся Фролова - серебро (3000м)

Никита Чупрунов - золото (3000м), бронза (1500м) (среди юношей 16-17 лет);

Денис Морозов - бронза (500м)

Дмитрий Федотов - серебро (1500м), серебро (1000м) (среди мужчин).

Кроме того, Виктория Прыгунова на дистанции 500м выполнила норматив КМС. Всего в соревнованиях приняли участие 85 человек в трех возрастных группах из 9 регионов.

Ранее на заседании городской Думы в ходе отчета о результатах деятельности за 2020 год глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что в прошлом году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, соревновательный процесс продолжался. По итогам участия в соревнованиях мирового уровня было завоевано четыре медали, европейского уровня – шесть медалей, всероссийского – 215 медалей.