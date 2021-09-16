Более 240 миллионов рублей получит Нижегородская область на лекарственные препараты

На приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией регион получит более 240 миллионов рублей. Важно, что эти пациенты получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Об этом сообщает председатель комиссии Андрей Макаров.

Так, комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предоставление Нижегородской области средств из резервного фонда Правительства РФ.

- Сейчас есть возможность закупать препараты для эффективного лечения людей в домашних условиях. Это позволяет снизить нагрузку на стационары и переориентировать их на помощь больным с хроническими заболеваниями. Данные средства позволят региону получить необходимый объем лекарственных препаратов, - сказал Андрей Макаров.

По словам губернатора Нижегородской области, важно, чтобы люди с легким течением болезни могли получать помощь на дому.

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