Около 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора закупили в регионе. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.

К губернатору Нижегородской области Глебу Никитину обратилась жительница поселка Парижской коммуны в Нижнем Новгороде. Она указала на нехватку контейнеров для сбора ТКО на территории поселка в Автозаводском районе.

- Новые контейнеры у вас обязательно появятся. Нижегородская область – один из немногих регионов страны, где проводилась закупка контейнеров с помощью субсидий из регионального бюджета. С начала реформы обращения с ТКО, с 2019 года, в регионе было закуплено более 7 тысяч обычных контейнеров и около 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора, а также почти 500 бункеров накопления ТКО, - сообщил Глеб Никитин.

При этом он отметил, что в частном секторе в принципе до этого и не было инфраструктуры вывоза мусора.

- Она только сейчас строится. Вывозили раньше на другие территории или несанкционированные свалки. Сейчас эта ситуация выстраивается в правовом поле, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, что новые станции метро построят к 2026 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 16 сентября.

Контракт на проектирование и строительство станций метро "Оперный театр " и "Сенная" будет заключён уже в 2021 году, как и контракт на проектирование и строительство метро в Сормовском районе.