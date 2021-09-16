Допустимое число болельщиков может быть увеличено на нижегородских стадионах

Разрешенное число болельщиков на нижегородских стадионах может быть увеличено в ближайшее время. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе прямой линии 16 сентября.

В числе вопросов, заданных губернатору, часто встречается тема ограничений, связанных с распространением коронавируса. Так, в регионе действуют жесткие меры касательно посещения спортивных мероприятий. На матчи допускается определенное количество болельщиков, в итоге большинству приходится смотреть футбол или хоккей дома. Глеб Никитин заметил, что это связано с решением федерального Роспотребнадзора.

- Я не далее как сегодня подписал обращение в адрес Анны Поповой (главы федерального Роспотрбенадзора – прим.). Будем рассчитывать на то, что будет согласовано увеличение количества болельщиков, - сказал Глеб Никитин.

Отметим, что в большинстве случаев приоритетное право посещения матчей получают владельцы абонементов на сезон. Допуск на матчи осуществляется по медицинским справкам или мультипассам.