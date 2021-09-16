«ЛУКОЙЛ» оказал помощь детскому саду № 7

16 сентября 2021 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в детском саду № 7 города Кстово. При поддержке Компании «ЛУКОЙЛ» в дошкольном учреждении было заменено аварийное ограждение.

Забор здесь не ремонтировался со времен строительства садика, деревянные конструкции сгнили, кирпичные столбы с выпадающей кладкой представляли опасность для детей и воспитателей. Кроме того, рядом с детсадом расположены две автомобильные дороги с высоким транспортным потоком, и вся пыль летела на территорию учреждения.

Теперь в дошкольном учреждении появилось новое ограждение. Оно не просто имеет эстетичный вид – это современный забор из поликарбоната со шумозащитными свойствами.

«Дети должны расти в комфортных и, самое главное, безопасных условиях. Видел, в каком состоянии был забор до ремонта. Оценил сегодня качество выполненных работ и остался доволен. Уверен, новое ограждение прослужит долго», - сказал Антон Гребень.