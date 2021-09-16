Олег Лавричев: «Алексей Максимович Горький для нас, нижегородцев, прежде всего наш земляк»

Председатель гордумы поздравил Музей-квартиру Максима Горького с юбилеем

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 15 сентября 2021 года поздравил сотрудников Музея-квартиры А.М. Горького с 50-летним юбилеем. Юбилейный вечер, который состоялся во дворе дома № 19 по улице Семашко, открылся спектаклем «Горьковский остров» (Крылемы о М. Горьком) Нижегородского театра «Вера».

«Благодарю актеров за прекрасный спектакль, который позволил погрузиться в ту атмосферу, в которой формировалась многогранная личность Алексея Максимовича Горького. С помощью штрихов, цитат известных великих людей мы еще больше раскрыли для себя писателя», - сказал в своем приветственном слове Олег Лавричев, напомнив, что 150-летие со Дня рождения писателя было внесено в календарь ЮНЕСКО и праздновалось во многих странах.

«Имя Максима Горького, внесшего значительный вклад в мировую литературу и формирование общечеловеческих гуманитарных ценностей, известно во всем мире. Жизнь Горького не заключалась только в писательском гении. Она была чрезвычайно многогранна. Он стоял у истоков создания Союза писателей, активно помогал становлению молодых писателей. Алексей Максимович Горький для нас, нижегородцев, прежде всего человек, наш земляк. Если читать произведения Горького, мы видим, что и для него интересен прежде всего человек. Прототипами его произведений были сами нижегородцы», - заметил Олег Лавричев.

Председатель городской Думы отметил весомый вклад руководства и сотрудников Музея - квартиры в сохранение наследия писателя.

«Я знаю сколько усилий прилагают сотрудники музея, сохраняя связи с потомками Алексея Максимовича Горького, пополняя экспозицию новыми предметам и документами. Все это помогает нам раскрывать для себя не только образ писателя - «Буревестника революции», которым его долгие годы было принято считать. Для нас раскрывается уникальный образ очень большого мастера и в то же время крупного общественного деятеля и гражданина. Хотелось бы, чтобы ваша работа и сам Музей-квартира, как и при Алексее Максимовиче, были центром общественной жизни. Вы активно создаете именно такое пространство», - сказал Олег Лавричев, пожелав руководству музея успехов в реализации планов по созданию музейного квартала.

«Я хочу, чтобы любовь к великому писателю жила не только здесь, в Нижнем Новгороде и в Нижегородской области, но и в России, и в мире. Наши проекты имеют не только российское значение, но и международное. Огромное спасибо за вашу поддержку, за ваше тепло. Мы надеемся, что все будущие проекты мы будем реализовывать в дружеской компании. Просятся слова людей, которые собирались здесь, что «это горьковская академия». Мы учимся и продолжаем учиться», - сказала Директор Государственного ордена Почета музея А.М. Горького Лариса Моторина.

В свою очередь правнук писателя Максим Пешков поблагодарил нижегородцев за особое отношение к личности Максима Горького.

«Мы первый раз здесь побывали в 2018 году. За эти три года я стал свидетелем гигантской работы, которая была проведена и в этом, и в Литературном музее. Тот труд, который лег на хрупкие плечи Аллы Марковны и Ларисы Юрьевны, специалистов, это труд подвижнический. Хочу от всей нашей семьи выразить глубокую благодарность за то, что сделано и будет сделано. Громадное спасибо», - скал правнук писателя.

Олег Лавричев вручил Директору Государственного ордена Почета музея А.М. Горького Ларисе Моториной юбилейную медаль «В память о 800-летии Нижнего Новгорода». Заведующая музеем-квартирой А. М. Горького Алла Лебедева награждена Памятным знаком к 800-летию со дня основания Нижнего Новгорода «800 лет городу Нижнему Новгороду».

Справка:

Музей-квартира А.М. Горького был открыт 15 сентября 1971 года. Экспозиция музея создана во многом благодаря жене А.М. Горького Е.П. Пешковой. Она сохранила более 1 500 мемориальных предметов. Среди них книги из библиотеки писателя, часть художественной коллекции нижегородских лет, где представлены работы современных Горькому авторов.