Новую маршрутную сеть представят нижегородцам до конца 2021 года

Новую транспортную схему представят нижегородцам уже в четвертом квартале 2021 года. После этого начнется ее масштабное общественное обсуждение. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

- Благодаря внедрению этой схемы интервал в движении транспорта должен снизиться в два раза, - предупредил губернатор. – Однако все нижегородцы смогут высказать свои пожелания в ходе общественного обсуждения этой схемы. Никто без людей ничего решать не будет.

Глава региона напомнил, что в Нижнем Новгороде уже идет активное обновление подвижного состава, в том числе часть нового транспорта приобретается в лизинг. Однако полностью решить проблему с общественным транспортом сможет только кардинальное изменение маршрутной сети.