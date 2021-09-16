Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 17:39

Новую маршрутную сеть представят нижегородцам до конца 2021 года

По мнению губернатора, ее запуск позволит вдвое снизить интервал между автобусами
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Новую транспортную схему представят нижегородцам уже в четвертом квартале 2021 года. После этого начнется ее масштабное общественное обсуждение. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе своей прямой линии.

- Благодаря внедрению этой схемы интервал в движении транспорта должен снизиться в два раза, - предупредил губернатор. – Однако все нижегородцы смогут высказать свои пожелания в ходе общественного обсуждения этой схемы. Никто без людей ничего решать не будет.

Глава региона напомнил, что в Нижнем Новгороде уже идет активное обновление подвижного состава, в том числе часть нового транспорта приобретается в лизинг. Однако полностью решить проблему с общественным транспортом сможет только кардинальное изменение маршрутной сети.