Дома в ЖК «Новинки» сдадут в ближайшие два месяца Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дома в ЖК «Новинки» сдадут в ближайшие два месяца. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Генеральный директор публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» Константин Тимофеев провел встречу с дольщиками ЖК «Новинки Smart City» и проинспектировал ход достройки жилого комплекса.

На сегодняшний день почти готовы четыре дома: № 16, 17, 21 и 22. По словам генерального директора АО «Политехстрой», дом №16 планируют сдать в сентябре-октябре, а дом №17 – в октябре-ноябре. В доме №22 заканчивается внутренняя отделка, рабочие активно занимаются утеплением фасада, его вместе с домом № 21 подрядчик рассчитывает сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.

- Была проделана большая работа по устройству внутриплощадочных коммуникаций, в том числе к домам на стадии котлована. Это водоснабжение, канализация, ливневка, электроснабжение. В ближайшее время начинаем разворачивать работы по усилению горизонтальных и вертикальных конструкций в домах №№6 и 7. Срок сдачи этих домов – осень 2022 года, - сообщил Андрей Палехин.

Министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев также рассказал о ходе достройки социальных объектов. Так, в детском саду работы завершены, его сдадут в эксплуатацию в сентябре-октябре. В школе только завершаются работы, ее планируют принять до конца 2021 года.

Напомним, что срок сдачи трёх домов ЖК "Новинки Smart City" перенесли на 2022 год. А именно сдачу пятиэтажных построек № 18, 19 и 22.

Также известно, что дом №22 достроят в течение февраля следующего года, № 18 и 19 – в течение марта. Пятиэтажки № 16, 17, 20 и 21 сдадут в эксплуатацию в 2021 году: в сентябре, ноябре и декабре. Но дольщики сомневаются в этом