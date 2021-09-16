Олег Лавричев принял участие в открытии памятника Максиму Горькому в сквере «Ковалихинский»

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 15 сентября 2021 года принял участие в торжественной церемонии открытия памятника писателю Максиму Горькому в сквере «Ковалихинский».

В мероприятии приняли участие главный советник губернатора Нижегородской области, член Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде Сергей Горин, председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Геннадий Рябов, глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин, директор Государственного ордена Почета музея А.М. Горького Лариса Моторина, скульптор Андрей Щитов и правнук писателя Максим Пешков.

Почетное право открыть отлитую из бронзы трехметровую скульптуру Максима Горького было предоставлено правнуку писателя Максиму Пешкову, скульптору Алексею Щитову, Председателю городской Думы Олегу Лавричеву и воспитанникам детского клуба «Искра».

«Этот проект рождался давно. Скульптура Андрея Кикина изначально была установлена в парке Кулибина, но была утрачена в связи с тем, что там появился объект Русской Православной Церкви. Скульптура была передана на восстановление и планировалось, что в 2018 году, к 150-летию Алексея Максимовича, ее восстановят и установят, - напомнил Олег Лавричев. – Но скульптура лежала разобранная. И мы решили в год 800-летия Нижнего Новгорода эту несправедливость устранить и восстановить скульптуру». Он так же напомнил, что сквер «Ковалихинский» рядом с Музеем – квартирой Горького, по мнению нижегородцев, был приоритетным местом для ее установки.

«Я рад, что эта скульптура нашла свое место. Очень хотел бы, чтобы это стало еще одним импульсом узнавания биографии и творчества, и всего, что связано с наследием Алексея Максимовича Горького», - добавил Олег Лавричев.

Оригинальная скульптура Андрея Кикина так же будет сохранена. Общественная палата Нижнего Новгорода проводит опрос нижегородцев и экспертов для того, чтобы выбрать место для ее установки.

«Я всегда с большим уважением и трепетом отношусь к творчеству других художников. Поэтому, когда я узнал, что есть скульптура, которая в обветшалом состоянии и может навсегда исчезнуть, первая моя мысль была, что ее необходимо сохранить», - рассказал о своей позиции Алексей Щитов, поблагодарив администрацию города и городскую Думу за то, что памятник был восстановлен к 800-летию города. - Это союз многих людей, которые приняли в этом участие. Я думаю, что так должно быть всегда».

«Мы с вами единомышленники во всем – это залог того, что и в будущем наши дети и наши внуки тоже будут единомышленниками. И таким образом мы сохраняем свои обычаи и культуру», - продолжил Сергей Горин.

В свою очередь Геннадий Рябов рассказал об истории создания памятника: Я нашел архивные материалы, вырезку из газеты «Горьковская коммуна» от декабря 1939 года, в которой пишется, что известный горьковский скульптор Андрей Викторович Кикин приступил к ваянию портрета Горького для горьковского историко-революционного музея. После того, как он в 1940-м году сделал этот памятник, скульптор мечтал отлить его в бронзе, но события вмешались в его мечты. Наступила война и металл нужен был для других целей». «Как хорошо, что сегодня, через 80 лет, воплощена мечта художника. Надеюсь, что этот сквер будет любимым общественным пространством нижегородцев», - отметил Геннадий Рябов.

«У музея есть мечта, чтобы появился музейный квартал. Чтобы Ковалиха, 33 не только имела упоминание о том, что здесь родился известный писатель, но и это место стало музеем, куда могли бы приезжать не только нижегородцы и гости города, но и зарубежные гости. Надеюсь, будет сделано сделать все возможное, чтобы появилось еще одно место притяжения. А мы сделаем все возможное, чтобы создать хорошую профессиональную экспозицию», - выступила с предложением Лариса Моторина.

«И от себя, и от нашей семьи хочу выразить самую глубокую признательность и благодарность за то, что сделан не только памятник, но и за все, что делается вокруг этой великой фигуры», - поблагодарил Максим Пешков, поздравив всех нижегородцев с 800-летием Нижнего Новгорода.

Справка:

Андрей Викторович Кикин (1898-1963). Русский советский скульптор-монументалист, график, художник иллюстратор. Проживал в Нижнем Новгороде (Горьком). Член Союза художников СССР с 1934 года.

В Нижнем Новгороде осталось много памятников и декоративных скульптур работы Андрея Кикина: «Олень» на воротах Автозавода и на башне Кремля, декоративные скульптуры у гостиницы Россия, бюст Н.И.Собольщикова-Самарина в фойе театра драмы, «Алеша Пешков» у домика Каширина, Лобачевский – в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Кулибин в Парке Кулибина, Минин на ул.Минина, Катюша Пешкова – надгробие на могиле дочери писателя, барельеф на доме, где жил артист Н.И.Собольщиков-Самарин.