Более 260 человек посетили «Поезд здоровья» за три дня в Дзержинске

На базе Городской больницы № 2 (ул. Красноармейская, 8а) продолжает свою работу «Поезд здоровья» – передвижной медицинский комплекс, оснащённый современным диагностическим оборудованием, где все желающие могут бесплатно получить консультации профильных специалистов.

С 13 по 15 сентября «Поезд» уже посетили жители трех пригородных поселков – Бабушкино, Пушкино и Желнино. В течение сегодняшнего дня и завтра, 17 сентября, на прием могут прийти жители Дзержинска.

«Всего у нас работает девять врачей узких специальностей – кардиолог, невролог, офтальмолог, уролог, гинеколог, онколог, терапевт, маммолог, а также врач ультразвуковой диагностики. Особой популярностью, по нашим наблюдениям, пользуются кардиолог, невролог и офтальмолог. В среднем каждый врач принимает по 40 человек за смену, а один пациент посещает от двух до пяти специалистов. Прием проходит в комфортной обстановке, все, что необходимо, мы обязательно подсказываем», - делится начальник «Поезда здоровья» им. Н.А. Семашко Ирина Гладкова.

На сегодняшний день «Поезд здоровья» посетили уже более 260 пациентов. В следующий раз такая возможность у всех желающих будет 27 и 28 сентября на базе Городской больницы № 1 (пр-кт Дзержинского, 17). Далее, с 29 сентября по 1 октября «Поезд здоровья» будет находиться в пригородных поселках:

- 29 сентября – в поселке Пыра (ул. 1 мая, 19, медицинская амбулатория Городской больницы № 1)

- 30 сентября – в поселке Петряевка (ул. Встречная, библиотека/медицинская амбулатория)

- 1 октября – в поселке Горбатовка (ул. Школьная, 1, школа № 16)

Пройти обследование в «Поезде здоровья» могут все желающие от 18 лет

Пройти обследование в «Поезде здоровья» могут все желающие от 18 лет. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС, а также, при желании, имеющиеся на руках истории болезней, результаты предыдущих анализов и выписок. «Поезд здоровья» работает с 9:00 до 15:00.

Прием проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения COVID-19. На сегодняшний день в Дзержинске выявлено 8 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – минимальное количество за текущий месяц. Общее количество заболевших за весь период распространения коронавирусной инфекции составляет 13 559 человек.